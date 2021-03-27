Паскуаль остался доволен игрой «Зенита» против «Химок»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Химками» в матче регулярного чемпионата Евролиги (91:70) отметил, что с самого начала встречи его команда контролировала игру.

«С самого начала и до конца матча мы более-менее контролировали игру. В начале встречи мы не были эффективны: не реализовали некоторые свободные броски, штрафные и броски из-под кольца, поэтому в первой четверти мы и набрали только 14 очков. После этого мы улучшили игру как в защите, так и в нападении, были более эффективны и шаг за шагом наращивали преимущество. В итоге мы выиграли этот важный матч для нас с довольно большим преимуществом», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.