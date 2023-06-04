Михаил Брамос завершил игровую карьеру

Греческий защитник Михаил Брамос завершил игровую карьеру, сообщает Eurohoops.

Баскетболист начал профессиональные выступления в составе «Перистери» в 2009 году, он также играл за «Гран-Канарию» (с 2010 по 2012) и «Панатинаикос» (2012 по 2014). С 2015 года Михаил выступал за «Венецию».

С итальянским клубом Брамос выиграл 2 чемпионата Италии, 1 Кубок Италии и 1 Кубок ФИБА-Европа. В сезоне-22/23 Еврокубка он набирал в среднем 7,1 очка и 2,7 подбора, реализуя 46% из-за дуги.