Защитник «Зенита» Холлинз назвал сильные стороны «Альбы» перед очным матчем

Защитник «Зенита» Остин Холлинз 1 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о подготовке к матчу регулярного сезона Евролиги против «Альбы».

«Результаты «Альбы» не отражают, насколько хороша эта команда. Это очень опасная команда, они хорошо взаимодействуют друг с другом, хорошо бросают, у них отличный тренер. Завтра точно будет сложный матч. Мы не можем выйти на игру с мыслями, что мы точно победим», — заявил американский баскетболист.

Матч «Зенит» — «Альба» состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает седьмое место с 15 победами, немцы расположились на 16-й строчке в Евролиге, имея 9 побед. Встреча первого круга в Берлине завершилась победой российской команды (73:66).