«Партизан» дома проиграл «Эфесу»
В пятницу, 21 марта, были сыграны три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Панатинаикос» выиграл у «Альбы» (91:81), «Барселона» обыграла «Жальгирис» (82:70), «Партизан» на своем паркете потерпел поражение от «Эфеса» (65:97).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 91:81 (23:19, 23:16, 20:29, 25:17)
П: Грант (19), Нанн (18), Гэбриэл (13), Браун (13).
А: Томас (14), Прочида (13), Уэтзелл (11).
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 82:70 (16:20, 20:11, 23:20, 23:19)
Б: Брисуэла (20), Андерсон (16), Пантер (14), Мету (12).
Ж: Франсиско (13), Браздейкис (13), Сирвидис (13).
«Партизан» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 65:97 (18:24, 15:30, 12:19, 20:24)
П: Бонга (11), Джонс (11), Ниликина (11).
Э: Томпсон (19), Брайант (18), Дозьер (13), Ларкин (11).