Зоран Лукич: "Единственный положительный момент – выход в четвертьфинал"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич​ после поражения от "Винеции" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА отметил, что единственный положительный момент - выход в четвертьфинал.

– Единственный положительный момент в сегодняшнем матче – это то, что мы все-таки прошли в четвертьфинал, - цитирует официальный сайт клуба Лукича. - Это было тяжелое противостояние и просто ужасная игра с нашей стороны. Мы были готовы к тому, что придется непросто, но в некоторых ситуациях допускали глупые ошибки. Возможно, для меня даже важнее реакция некоторых игроков в ключевые моменты встречи, когда они не могли принять верные решения. Я говорил много раз и повторил перед матчем: мы не должны выходить на площадку и жаловаться, нужно бороться. Но что тут говорить, мы в четвертьфинале – маленький повод улыбнуться после такого поражения.