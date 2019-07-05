Светлана Абросимова: "Пропустить вторую Олимпиаду – это зачастую катастрофа для карьеры"

Генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова в интервью "СЭ" отметила, что матч за 5-6 место чемпионата Европы против Швеции будет важным. В 1/4 финала россиянки проиграли Испании (54:78).

– Для сборной России сейчас самая главная стадия чемпионата наступает, разве не так?

– Да. Это будет игра, которая решает очень многое, будущее сразу нескольких игроков. У нас есть молодые девчонки, звезды, которые уже пропустили одну Олимпиаду. Пропустить вторую – это зачастую катастрофа для карьеры. Мне как человеку, который прошел через Олимпиады, понятно, насколько это важно и круто для тебя, тренера, города, твоей спортшколы. Ради этого работает весь персонал. Когда этого участия не происходит – это большой шаг назад. Девочки должны понимать, что не для себя играют. А за будущее всего российского баскетбола. Федерация развивает массовый спорт, проводит турниры, Универсиады, 3 на 3, это все здорово и прекрасно, но верхушкой все равно остается сборная и Олимпиада. Поэтому когда ты находишься в 40 минутах от нее – нужно отдать все. (Дмитрий Кузнецов)

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