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4 марта, 13:49

Бейсбольный матч в США прервали из-за пеликана

Алина Савинова

Бейсбольный матч между командами Университета Лойола Мэримаунт и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (Калифорния, США) был неожиданно прерван из-за птицы, сообщает USA Today.

Как отмечает источник, пеликан запутался клювом в защитной сетке стадиона. Освободить его помогли болельщики, после чего птица приземлилась прямо на поле и долгое время отказывалась его покидать. Игру пришлось остановить на время, чтобы поймать и отнести пеликана в безопасное место. Через несколько минут это удалось сделать, и матч был возобновлен.

Это не первый случай, когда животные прерывают спортивные матчи. В конце февраля во время финального матча любительской лиги в Стамбуле вратарь «Истанбула» Мухаммет Уяник случайно попал мячом по чайке, летевшей над полем. Птица упала и перестала двигаться, но футболисты сделали ей массаж сердца и передали врачам — чайку удалось спасти.

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