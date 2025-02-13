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Киселев считает, что объединение федераций бейсбола и софтбола прибавит веса обоим видам в России

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев заявил, что объединение российских федераций бейсбола и софтбола в общую организацию прибавит веса обоим видам спорта в стране.

«Идея объединить национальные федерации бейсбола и софтбола не была спонтанной, в мире и Европе два этих вида спорта объединены в федерацию, есть Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC). Эта организация положительно смотрит на то, когда национальные федерации бейсбола и софтбола объединяются. Еще одним поводом для нашего объединения стала имеющаяся в России тенденция объединения спортивных федераций по подобию существующих международных. Поэтому мы на заседаниях наших федераций приняли решение о проведении объединительной конференции, заручившись при этом поддержкой Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и лично Михаила Владимировича Дегтярева.

Объединение федераций бейсбола и софтбола прибавит веса обоим видам спорта в России. У нас в стране сейчас только шесть региональных федераций, которые занимаются одновременно и бейсболом, и софтболом, у остальных в ведении отдельно бейсбол или отдельно софтбол. А для нас важно, чтобы в регионах развивались оба вида спорта, это даст нам увеличение количества занимающихся в регионах», — приводит слова Киселева ТАСС.

Киселев является единственным кандидатом на пост президента Федерации бейсбола России. Выборная конференция, как сообщалось раньше, состоится 19 февраля и будет объединительной.

Источник: ТАСС
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