Игрока «Сиэтла» из MLB дисквалифицировали на 10 матчей за бросок биты в соперника

Игрок «Сиэтла» Виктор Роблес дисквалифицирован на 10 матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за неспортивное поведение во время игры, сообщает пресс-служба организации.

Эпизод произошел в игре за команду «Такома» в одной из низших лиг MLB, где 28-летний бейсболист проходит реабилитацию после травмы. Роблесу попал мяч в грудь, после чего он бросил биту в сторону оппонента и пытался прорваться к нему.

По итогам эпизода спортсмен был дисквалифицирован и оштрафован. Наказание Роблеса вступит в силу после того, как он вернется в состав основной команды.