Бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» раздаст 20 тысяч фигурок Овечкина

Американский бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» раздаст болельщикам 20 тысяч фигурок российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает сайт Главной лиги бейсбола (MLB).

Акция пройдет во время домашнего матча «Нэшионалс» против «Балтимора» в регулярном чемпионате MLB 16 мая. Фигурки представляют собой миниатюрную копию Овечкина в форме бейсбольного клуба с белой кепкой. В левой руке Овечкин держит бейсбольный мяч, голова фигурки прикреплена пружиной и выполнена в стиле «бобблхед» — при движении она будет слегка подпрыгивать.

Модель воспроизводит символический бросок Овечкина на стадионе «Вашингтон Нэшионалс», который хоккеист произвел 9 июня 2018 года после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 921 гол в лиге без учета плей-офф. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах.