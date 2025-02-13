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13 февраля 2025, 16:51

В России было принято решение об объединении федераций бейсбола и софтбола

Камила Абдурахманова
корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение о слиянии. Об этом он написал в Telegram-канале.

Министр спорта РФ Дегтярев высказался в поддержку решения, которое должно вывести развитие бейсбола и софтбола на новый уровень.

Объединительная конференция пройдет 19 февраля. Соревнования по софтболу включены в программу Олимпийских игр 2028 года. По словам министра спорта РФ Дегтярева, в России оба вида развиваются с 1980-х годов.

Ранее в России уже появились объединенные федерации гимнастики, водных видов спорта и гребли.

Источник: Telegram-канал Дегтярева
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Михаил Дегтярев
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