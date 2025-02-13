В России было принято решение об объединении федераций бейсбола и софтбола

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение о слиянии. Об этом он написал в Telegram-канале.

Министр спорта РФ Дегтярев высказался в поддержку решения, которое должно вывести развитие бейсбола и софтбола на новый уровень.

Объединительная конференция пройдет 19 февраля. Соревнования по софтболу включены в программу Олимпийских игр 2028 года. По словам министра спорта РФ Дегтярева, в России оба вида развиваются с 1980-х годов.

Ранее в России уже появились объединенные федерации гимнастики, водных видов спорта и гребли.