Маскоты бейсбольной «Филадельфии» повторили момент с концерта Coldplay

Маскоты «Филадельфии Филлис» повторили вирусный ролик с концерта Coldplay.

Ранее генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон был случайно замечен в объятиях HR своей компании Кристин Кэбот во время шоу группы Coldplay в Бостоне. Их показали на большом экране, после чего Байрон попытался скрыться за барьер, а девушка закрыла руками покрасневшее лицо.

По информации СМИ, Байрон женат и имеет двух детей.