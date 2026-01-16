Россиянин Пуллес-Рябов подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс»

Россиянин Рикардо Пуллес-Рябов подписал контракт с бейсбольным клубом «Лос-Анджелес Доджерс», сообщается на сайте клуба.

16-летний воспитанник московского бейсбола стал первым россиянином в Главной бейсбольной лиге (MLB) за 30 лет. До этого он выступал за «Москвич». Пуллес-Рябов специализируется на позиции леворукого бьющего и кетчера.

Последним российским игроком, который выступал в матчах регулярного чемпионата MLB, был Виктор Коул. Российский питчер в 1992 году провел восемь игр в составе «Питтсбург Пайрэтс».