«Водник» обыграл «Байкал-Энергию», «СКА-Нефтяник» победил «Мурман»

Архангельский «Водник» обыграл «Байкал-Энергию» в матче суперлиги — 5:2.

«Водник» занимает второе место в турнирной таблице с 67 очками в 25 матчах, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет 1 очко.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил «Мурман» (7:2) и поднялся на третью строчку в таблице с 53 очками в 25 играх.

Бенди

Суперлига

Первый этап

«Мурман» (Мурманск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2:7 (1:4)

«Волга» (Ульяновск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:2 (1:1)

«Родина» (Киров) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:8 (3:3)

«Старт» (Нижегородская область) — «Динамо» (Москва) — 2:13 (1:7)

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:2 (2:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Енисей» (Красноярск) — 4:10 (3:7)

25 февраля.