«Водник» обыграл «Байкал-Энергию», «СКА-Нефтяник» победил «Мурман»
Архангельский «Водник» обыграл «Байкал-Энергию» в матче суперлиги — 5:2.
«Водник» занимает второе место в турнирной таблице с 67 очками в 25 матчах, отставание от лидирующего московского «Динамо» составляет 1 очко.
Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил «Мурман» (7:2) и поднялся на третью строчку в таблице с 53 очками в 25 играх.
Бенди
Суперлига
Первый этап
«Мурман» (Мурманск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2:7 (1:4)
«Волга» (Ульяновск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:2 (1:1)
«Родина» (Киров) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:8 (3:3)
«Старт» (Нижегородская область) — «Динамо» (Москва) — 2:13 (1:7)
«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:2 (2:1)
«Строитель» (Сыктывкар) — «Енисей» (Красноярск) — 4:10 (3:7)
25 февраля.
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