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Сегодня, 21:27

«Динамо» разгромило «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо» разгромило «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Московская команда выиграла со счетом 14:3.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Сибсельмаш (Новосибирск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:8 (0:4)

28 февраля.

Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 3:14 (0:6)

28 февраля.

Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:8 (1:4)

28 февраля.

Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 2:13 (1:3)

28 февраля.

Старт (Нижегородская область) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 3:1 (1:0)

28 февраля.

Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 10:4 (4:2)

28 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:1 (1:1)

28 февраля.

ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
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