«Динамо» разгромило «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
«Динамо» разгромило «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Московская команда выиграла со счетом 14:3.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Сибсельмаш (Новосибирск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:8 (0:4)
28 февраля.
Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 3:14 (0:6)
28 февраля.
Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:8 (1:4)
28 февраля.
Родина (Киров) — Енисей (Красноярск) — 2:13 (1:3)
28 февраля.
Старт (Нижегородская область) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 3:1 (1:0)
28 февраля.
Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 10:4 (4:2)
28 февраля.
Строитель (Сыктывкар) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:1 (1:1)
28 февраля.
Новости
24 ноя 2021 19:57
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