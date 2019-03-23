"Уральский трубник" выиграл у "Байкал-Энергии" в первом матче серии за третье место суперлиги

"Уральский трубник" переиграл "Байкал-Энергию" в первом матче серии за третье место чемпионата России по хоккею с мячом – 6:5.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Сидоров, еще по голу забили Николай Коньков, Андрей Герасимов, Михаил Красиков, Петр Цыганенко. За иркутский клуб по дублю оформили Иван Нечаев и Владислав Кузнецов, также отличился Антон Шевцов.

Серия пройдет до трех побед. Следующий матч команды проведут 26 марта в Иркутске.

Суперлига

Матч за 3-е место

"Уральский Трубник" (Первоуральск) – "Байкал-Энергия" (Иркутск) – 6:5 (2:3)

23 марта.

1-й матч