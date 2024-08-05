Датский бадминтонист Аксельсен завоевал золотую медаль Олимпиады-2024

Датский бадминтонист Виктор Аксельсен в финале Олимпиады-2024 обыграл таиландца Кунлавута Витидсарна со счетом 21:11, 21:11.

30-летний датчанин стал победителем олимпийского турнира во второй раз подряд: на Играх-2020 в Токио он также завоевал золото. На Олимпиаде-2016 в Рио Аксельсен стал бронзовым призером.

Бадминтон

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Кунлавут Витидсарн (Таиланд) — Виктор Аксельсен (Дания) — 0:2 (11:21, 11:21)

«Porte de la Chapelle Arena»