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Сегодня, 18:45

Президент Федерации бадминтона России рассказал о вторичном бане из-за включения в состав членов ДНР

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов в интервью «СЭ» рассказал о том, как процедура возвращения российских спортсменов на международную арену прекратилась после первоначального решения о допуске.

— У нас произошло приостановление процедуры по образу и подобию Олимпийского комитета России. То есть россиян допустили, но в связи с принятием в состав членов федерации новых территорий это решение не реализовали. Хотя я объяснял коллегам не раз, что есть законодательство, по которому мы не можем не принять их в состав федерации: ну просто по Конституции РФ эти регионы — часть России.

При этом россиян в целом готовы допустить в нейтральном статусе. Но для меня много чего в этом непонятного — что это такое, какие условия? Толком это объяснить не смогли. Мы ждем в апреле конференцию международной федерации, на которой будет избран новый президент, будет новый совет. Получается, разговаривать не с кем. Мы в состоянии ожидания.

При этом нас слушают, никто нас не изгоняет. Я до апреля вице-президент Европейской конфедерации бадминтона, и вся информация с совещаний до меня доводится. Мы в строю, все документы получаем. Тем более международная федерация здорово развивается, на Олимпиаде в Париже получили очень хорошие цифры по билетам, просмотрам в интернете и на телевидении. Количество занимающихся растет, мы у себя стараемся соответствовать, — рассказал «СЭ» Антропов.

Андрей Антропов. «Человек спел гимн — он уже не нейтрален?» Вид спорта, в котором Россию допустили, а потом снова забанили
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