Свищев — о недопуске российских бадминтонистов на чемпионат Европы: «Попались на крючок русофобской истерии»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) о недопуске российских нейтральных спортсменов на апрельский чемпионат Европы в Испании.

«Я думаю, что никаких проблем с безопасностью нет. Европейская конфедерации бадминтона демонстрирует неспортивное поведение и лишь показывает, как она скатилась. Она ссылается на безопасность, это такие детские отговорки. По всему миру проходят соревнования, и таких заявлений не было от других стран и организаторов. Я считаю, что конфедерация попалась на крючок русофобской истерии и не смогла противостоять этому. На российских спортсменов ситуация никак не повлияет, у нас очень мощная команда, а на популяризации бадминтона это скажется», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в испанской Уэльве с 6 по 12 апреля. В настоящее время нейтральный статус имеют четыре российских бадминтониста: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

(Елизавета Хатохина)