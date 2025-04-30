Бадминтон
Бадминтон

30 апреля, 08:55

Российские бадминтонисты пропустят Универсиаду из-за отсутствия нейтрального статуса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские бадминтонисты не будут выступать на Всемирной летней универсиаде-2025, сообщает пресс-служба Национальной федерации бадминтона России (НФБР).

«В Универсиаде имеют право участвовать только российские спортсмены, имеющие нейтральный статус. В настоящий момент наша федерация ни одного заявления от спортсменов о желании перейти в этот статус не получала», — приводит ТАСС ответ НФБР.

Всемирная летняя универсиада в 2025 году пройдет в Германии с 16 по 27 июля. На соревнованиях будут разыграны 234 медали в 18 видах спорта.

Источник: ТАСС
Президент Федерации бадминтона России — о нейтральном статусе: «Если человек спел гимн на чемпионат России — он уже не нейтрален?»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

