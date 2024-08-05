Кореянка Ан Сеюн стала олимпийской чемпионкой по бадминтону на Играх в Париже

Корейская бадминтонистка Ан Сеюн выиграла золото Олимпийских игр в Париже.

В финале она победила китаянку Хе Бинь Джао со счетом 2:0.

Обладательницей бронзовой медали стала Грегория Мариска Тунджунг из Индонезии после снятия Каролины Марин (Испания) с матча за третье место. Испанка получила травму в полуфинале.

Бадминтон

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ан Сеюн (Корея) — Хе Бинь Джао (Китай) — 2:0 (21:13, 21:16)

Матч за 3-е место

Грегория Мариска Тунджунг (Индонезия) — Каролина Марин (Испания) — неявка Марин

Porte de la Chapelle Arena.