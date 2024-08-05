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Париж-2024

Сегодня, 13:04

Кореянка Ан Сеюн стала олимпийской чемпионкой по бадминтону на Играх в Париже

Руслан Минаев
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Ан Сеюн.
Фото Reuters

Корейская бадминтонистка Ан Сеюн выиграла золото Олимпийских игр в Париже.

В финале она победила китаянку Хе Бинь Джао со счетом 2:0.

Обладательницей бронзовой медали стала Грегория Мариска Тунджунг из Индонезии после снятия Каролины Марин (Испания) с матча за третье место. Испанка получила травму в полуфинале.

Симона Байлз и&nbsp;Арман Дюплантис. Олимпиада-2024: немецкие триатлонисты выиграли смешанную эстафету, Дюплантис и Байлз поборются за медали. Онлайн-трансляция 5 августа

Бадминтон

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ан Сеюн (Корея) — Хе Бинь Джао (Китай) — 2:0 (21:13, 21:16)

Матч за 3-е место

Грегория Мариска Тунджунг (Индонезия) — Каролина Марин (Испания) — неявка Марин

Porte de la Chapelle Arena.

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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