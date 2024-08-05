Кореянка Ан Сеюн стала олимпийской чемпионкой по бадминтону на Играх в Париже
Корейская бадминтонистка Ан Сеюн выиграла золото Олимпийских игр в Париже.
В финале она победила китаянку Хе Бинь Джао со счетом 2:0.
Обладательницей бронзовой медали стала Грегория Мариска Тунджунг из Индонезии после снятия Каролины Марин (Испания) с матча за третье место. Испанка получила травму в полуфинале.
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Бадминтон
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Ан Сеюн (Корея) — Хе Бинь Джао (Китай) — 2:0 (21:13, 21:16)
Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг (Индонезия) — Каролина Марин (Испания) — неявка Марин
Porte de la Chapelle Arena.
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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