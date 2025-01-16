Президент Федерации бадминтона России — о нейтральном статусе: «Если человек спел гимн на чемпионат России — он уже не нейтрален?»

Президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов в интервью «СЭ» назвал «непонятным» нейтральный статус в своем виде спорта.

Россиян в бадминтоне допустили до международных стартов, а затем повторно ввели бан из-за включения в состав членов федерации ДНР.

— Вы не против нейтрального статуса в целом? А то у нас разные люди федерации возглавляют.

— Я не люблю непонятные и нечестные нюансы. Для меня до сих пор непонятно, что такое нейтральный статус. Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну, быть нейтральными. Но они тренируются здесь за государственный счет, а на чемпионатах России все равно поднимается флаг. Получается, нужно жить за границей?

— Пловцы спокойно отбирались через чемпионат России.

— Должны быть четко прописанные критерии. Спел человек гимн на чемпионате России — все, он уже не нейтрален? В целом я не против идеи участия в международных стартах — люди ведь ради этого тренируются. Но они тренируются в том числе ради региона, федерации, страны. Насколько я знаю, в международной федерации готовы нас видеть, просто хотят согласовать все это с МОК, чтобы условия устроили всех. Конечно, нужно обсуждать и договариваться. Но эти последние три года в период отстранения для нас точно не прошли зря.