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Президент Федерации бадминтона России — о нейтральном статусе: «Если человек спел гимн на чемпионат России — он уже не нейтрален?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов в интервью «СЭ» назвал «непонятным» нейтральный статус в своем виде спорта.

Россиян в бадминтоне допустили до международных стартов, а затем повторно ввели бан из-за включения в состав членов федерации ДНР.

— Вы не против нейтрального статуса в целом? А то у нас разные люди федерации возглавляют.

— Я не люблю непонятные и нечестные нюансы. Для меня до сих пор непонятно, что такое нейтральный статус. Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну, быть нейтральными. Но они тренируются здесь за государственный счет, а на чемпионатах России все равно поднимается флаг. Получается, нужно жить за границей?

— Пловцы спокойно отбирались через чемпионат России.

— Должны быть четко прописанные критерии. Спел человек гимн на чемпионате России — все, он уже не нейтрален? В целом я не против идеи участия в международных стартах — люди ведь ради этого тренируются. Но они тренируются в том числе ради региона, федерации, страны. Насколько я знаю, в международной федерации готовы нас видеть, просто хотят согласовать все это с МОК, чтобы условия устроили всех. Конечно, нужно обсуждать и договариваться. Но эти последние три года в период отстранения для нас точно не прошли зря.

Андрей Антропов. «Человек спел гимн — он уже не нейтрален?» Вид спорта, в котором Россию допустили, а потом снова забанили

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