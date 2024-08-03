Бадминтонистке из Китая сделали предложение после победы на Олимпиаде

Китайской бадминтонистке Хуан Яцюн сделали предложение руки и сердца после победы на Олимпиаде в Париже.

В пятницу, 2 августа, спортсменка завоевала золото в миксте в паре с Чжэн Сывэй. Сразу после церемонии награждения к Яцюн подошел ее молодой человек и, опустившись на одно колено, преподнес девушке кольцо. Китаянка ответила согласием на предложение.

Хуан Яцюн сделали предложение руки и сердца на Олимпиаде. Фото Reuters

30-летняя Яцюн является трехкратной чемпионкой мира , двукратной золотой медалисткой Азиатских игр и двукратной чемпионкой Азии . Она также выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года.

Летняя Олимпиада-2024 в столице Франции проходит с 24 июля по 11 августа. На данный момент сборная Китая лидирует в медальном зачете по числу золотых наград (13).