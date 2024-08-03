Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бадминтон

Париж-2024

Сегодня, 08:54

Бадминтонистке из Китая сделали предложение после победы на Олимпиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хуан Яцюн и ее молодой человек.
Фото Reuters

Китайской бадминтонистке Хуан Яцюн сделали предложение руки и сердца после победы на Олимпиаде в Париже.

В пятницу, 2 августа, спортсменка завоевала золото в миксте в паре с Чжэн Сывэй. Сразу после церемонии награждения к Яцюн подошел ее молодой человек и, опустившись на одно колено, преподнес девушке кольцо. Китаянка ответила согласием на предложение.

Хуан Яцюн сделали предложение руки и сердца на Олимпиаде.
Фото Reuters

30-летняя Яцюн является трехкратной чемпионкой мира , двукратной золотой медалисткой Азиатских игр и двукратной чемпионкой Азии . Она также выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года.

Летняя Олимпиада-2024 в столице Франции проходит с 24 июля по 11 августа. На данный момент сборная Китая лидирует в медальном зачете по числу золотых наград (13).

0
Читайте также
Андреева и Шнайдер высказались о выходе в финал Олимпиады-2024
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китайская бадминтонистка обручилась после победы на Олимпиаде в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости