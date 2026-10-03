Антонелли показал лучшее время в третьей практике Гран-при Бахрейна

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал лучшим в третьей свободной практике 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна, который проходит на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Итальянец проехал лучший круг за 1 минуту 36,302 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен, уступивший Антонелли 0,278 секунды. Третьим стал напарник нидерландца по команде Исак Хаджар (+0,558).

Позднее 3 октября пройдет квалификация, гонка состоится в воскресенье.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти 10-12 апреля в Сахире, однако этап не состоялся из-за ситуации на Ближнем Востоке. В июле «Формула-1» и Международная автомобильная федерация (ФИА) объявили о переносе гонки в Малайзию с сохранением прежнего названия. «Сепанг» принимает этап «Формулы-1» впервые с 2017 года.