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Пилот «Альпин» Франко Колапинто потеряет пять позиций на старте гонки в Малайзии

Колапинто потеряет пять позиций на старте гонки в Малайзии за аварию на Гран-при Азербайджана

Алина Савинова

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке следующей гонки, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Наказание связано с аварией в субботней гонке 15-го этапа — Гран-при Азербайджана. На 36-м круге после рестарта Колапинто в первом повороте заблокировал колеса на торможении и врезался в машину напарника по «Альпин» Пьера Гасли, а тот задел болид Ландо Норриса из «Макларена». Все трое сошли с дистанции. Победу в гонке одержал Джордж Расселл из «Мерседеса».

Следующий этап, перенесенный из Бахрейна в Малайзию, пройдет со 2 по 4 октября на трассе «Сепанг».

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Формула-1
Альпин
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