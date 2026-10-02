Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Бахрейна

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Бахрейна.

Нидерландец проехал лучший круг за 1 минуту 37,520 секунды. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла (отставание — 0,383 секунды), третий — у пилота «Ред Булл» Исака Хаджара (+0,783). Лидер чемпионата «Формулы-1» Кими Антонелли из «Мерседеса» (+1,060) занял пятое место в протоколе.

Вторая практика пройдет в пятницу в 11.00 по московскому времени.

Гран-при Бахрейна из-за ситуации на Ближнем Востоке был перенесен на трассу «Сепанг» в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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