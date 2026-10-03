Ферстаппен — о поуле на Гран-при Бахрейна: «Учитывая, как «Ред Булл» начинал сезон, это невероятно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от завоевания первого в сезоне поула.

В субботу 29-летний нидерландец выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, который перенесен в Малайзию. Вторым стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, третьим — еще один пилот «Ред Булл» Исак Хаджар.

«Это фантастика. Мы провели много гонок, пытаясь взять поул. Иногда были ближе, иногда дальше, но наконец-то сделать это — учитывая, откуда мы начинали сезон, — просто невероятно. Доволен сегодняшним днем и, конечно, постараюсь победить завтра. Когда стартуешь первым — это цель», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 октября, в 10.00 по московскому времени.

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