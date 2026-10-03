Хэмилтон о втором месте в квалификации: «Сократить отставание от Ферстаппена до двух-трех десятых — здорово»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал его партнер по команде Исак Хаджар.

«Обожаю эту энергетику. Большое спасибо Малайзии за гостеприимство. Здесь очень жарко. Жара создала колоссальные трудности для шин, болида и механиков в боксах. Я очень благодарен своей команде — мы внесли столько изменений по ходу всех тренировок. Было действительно трудно найти хороший баланс. Мы сделали одну последнюю правку перед квалификацией, и, думаю, попали в нужную точку. Сократить отставание до двух-трех десятых от Макса, который был так быстр весь уик-энд, — это здорово, и я очень признателен», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 октября, в 10.00 по московскому времени.

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