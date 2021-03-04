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В Госдуме прокомментировали дизайн болида «Хаас» в цветах флага России

13:50
Новый болид «Хааса». Фото twitter.com/HaasF1Team
Новый болид «Хааса». Фото twitter.com/HaasF1Team
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал дизайн болида от команды «Хаас». Машина получила название VF-21 и выполнена в цветах российского флага.

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«Если не запрещено — значит разрешено. Я уверен, что такая раскраска — согласованный шаг. Никто бы не стал рисковать. Также существует уважение к спонсорам. А спонсор у «Хаас» — российская компания. Автомобильный спорт живет за счет спонсорских и маркетинговых контрактов. Я думаю, что организаторы турнира заинтересованы в том, чтобы он продолжал проходить и на территории России тоже. У нас для них все было удачно в плане доходов от мероприятия. Здравый смысл побеждает антироссийскую истерию», — заявил Свищев «СЭ».

В сезоне-2021 за «Хаас» будут выступать россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.

(Владимир Пушкарев)

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