В Госдуме прокомментировали дизайн болида «Хаас» в цветах флага России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал дизайн болида от команды «Хаас». Машина получила название VF-21 и выполнена в цветах российского флага.

«Если не запрещено — значит разрешено. Я уверен, что такая раскраска — согласованный шаг. Никто бы не стал рисковать. Также существует уважение к спонсорам. А спонсор у «Хаас» — российская компания. Автомобильный спорт живет за счет спонсорских и маркетинговых контрактов. Я думаю, что организаторы турнира заинтересованы в том, чтобы он продолжал проходить и на территории России тоже. У нас для них все было удачно в плане доходов от мероприятия. Здравый смысл побеждает антироссийскую истерию», — заявил Свищев «СЭ».

В сезоне-2021 за «Хаас» будут выступать россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер.

(Владимир Пушкарев)