Руководитель «Макларена» заявил, что Норрис станет топ-пилотом «Формулы-1»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о результате Ландо Норриса в гонке на «Гран-при Бахрейна».

«По ходу уик-энда, особенно в квалификации и гонке, мы все видели, что Ландо сделал шаг вперед. Мы ожидали этого от молодого гонщика – так становятся топ-пилотами «Формулы-1». Здорово наблюдать за тем, как он справляется, потому что он очень хорошо контролировал гонку. Ландо атаковал, когда нужно атаковать, и контролировал темп, когда получал такую возможность.

Если понаблюдать за тем, как он работает с инженерами, как общается во время практик, квалификации, гонки, в напряженных условиях, то понимаешь, как он копит опыт и укрепляет уверенность в себе. Он применяет то, что усвоил за зиму и чему научился сам, и это отражается на временах на круге и скорости в гонке. Ландо превосходно работает с шинами и атакует, когда это необходимо. Все было под его контролем – конечно, это приятно видеть», – сказал Зайдль Autosport.

Пилот «Макларен» Ландо Норрис 28 марта занял четвертое место в первой гонке сезона-2021 «Формулы-1» в Бахрейне. Победу одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.