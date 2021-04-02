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Алонсо считает, что его команда может провести хороший сезон

01:58
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо оптимистично настроен на старте сезона в «Формуле-1».

«Мы находимся в середине пелотона, — цитирует Алонсо Autosport 1 апреля. — Я оптимистично настроен, думаю, мы можем провести хороший сезон. Я был близок к «Макларену» на первом отрезке гонки в Бахрейне и находился впереди «Феррари» и чувствовал себя конкурентоспособным».

На «Гран-при Бахрейна» боролся в гонке за позиции на грани топ-10, но был вынужден сойти на середине дистанции из-за перегрева тормозов, который произошел после того как в воздуховод попала упаковка от сэндвича.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68775-ya-chuvstvoval-sebya-konkurentosposobnym-alonso-dovolen-startom-sezona

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