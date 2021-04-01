Хэмилтон заявил, что Ферстаппен сделает выводы после упущенной победы в Бахрейне

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выразил уверенность в том, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен больше не допустит ошибок, аналогичных той, что голландец совершил во время «Гран-при Бахрейна».

«Нам повезло, что Ферстаппен вышел широко в повороте, когда обгонял меня. Уверен, что такого больше не произойдет. Нам нужно становиться лучше, работать умнее, с учетом факта, что у нас не самая быстрая машина прямо сейчас», — приводит Motorsport слова Хэмилтона.

За несколько кругов до финиша «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен обогнал Хэмилтона в борьбе за победу, но сделал это, выехав за пределы трассы. В связи с этим голландец был вынужден пропустить британца вперед и финишировал вторым.