RaceFans: «Гран-при Китая» могут отменить

Этап «Формулы-1» в Китае, отложенный на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, может быть окончательно отменен, сообщает RaceFans.

По информации источника, гонка может быть отменена в ближайшее время, так как в Китае введен запрет на проведение международных спортивных соревнований. Сообщается, что руководство «Формулы-1» все еще надеется получить разрешение от правительства Китая на проведение этапа, однако источник считает, что это маловероятно.

В первоначальном варианте календаря сезона-2020 «Формулы-1» «Гран-при Китая» должен был пройти с 17 по 19 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса гонка в Шанхае была перенесена на неопределенный срок.