Норрис считает, что соперничество с Пиастри идет на пользу «Макларен»

Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что здоровая конкуренция с напарником Оскаром Пиастри способствует прогрессу команды.

«Наш текущий результат не случайность. Мы четко видим свои сильные и слабые стороны, понимаем потенциальные риски. Сейчас у нас сильная команда, и это очень важно. Благодаря руководству Зака Брауна и Андреа Стеллы, которые поддерживают дисциплину, активно работают над развитием и напоминают нам о конкуренции, мы движемся вперед.

Конечно, мы не выиграли все гонки, и это не может радовать. Но мы настроены оптимистично. То же самое и с Оскаром — у нас отличные отношения, мы продуктивно работаем вместе. Мы мотивируем друг друга, и это идет на пользу всей команде. Так что здесь только плюсы», — приводит слова Норриса Racingnews365.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.