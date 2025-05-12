В «Ред Булл» опровергли слухи об увольнении Хорнера

Представители «Ред Булл» опровергли слухи об увольнении Кристиана Хорнера после седьмого этапа «Формулы-1» в 2025 году — «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает Daily Mail.

Ранее появилась информация, что Хорнер уйдет из «Ред Булл», а его место займет Франц Тост. С 2005 по 2023 год он возглавлял «Торо Россо», которая впоследствии стала «Альфа Таури». Уход Тоста из команды совпал с периодом, когда в СМИ активно обсуждали спорные вопросы между Кристианом и Францем.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.