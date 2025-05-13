Формула-1
13 мая, 08:30

Вильнев: «Пиастри — «золотой мальчик», ему простят то, за что накажут Ферстаппена»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-чемпион мира Жак Вильнев считает, что Оскар Пиастри из «Макларен» пользуется особым расположением в паддоке, что может сыграть ключевую роль в борьбе за титул в сезоне-2025.

«Пиастри — всеобщий любимец, настоящий «золотой ребенок» «Формулы-1». Если возникнет спорная ситуация на трассе, вряд ли его накажут так же строго, как, скажем, Макса Ферстаппена. В гонке за чемпионство это серьезное преимущество», — заявил канадец в интервью GPblog.

После шести этапов австралиец возглавляет личный зачет (131 очко), опережая напарника Ландо Норриса (115).

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
