В «Ред Булл» остались довольны результатами предсезонных тестов «Формулы-1»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко? поделился мнением о результатах команды после завершения предсезонных тестов в Бахрейне.

Под управлением Макса Ферстаппена «Ред Булл» показал лучшее время по результатам трех дней (1.28,960). Его напарник Серхио Перес — восьмой (1.30,187).

«Мы очень довольны. Всё сразу же заработало. Приятно видеть, что тяжелая работа команды окупилась, — цитирует GPBlog Марко. — Как раз это и было нашей целью — мы хотели сразу показать конкурентоспособный уровень.

Команда стремилась построить машину, которая была бы быстрее предыдущей и при этом вела себя более предсказуемо. Чтобы она подходила не только Ферстаппену, но и Пересу. Полагаю, мы будем главными конкурентами «Мерседеса», а позади нас развернется борьба.

Пока не знаем, на какой мощности в «Мерседесе» использовали свой мотор на тестах, однако мы предполагаем, что разница между нашим мотором и «Мерседесом» больше не столь велика".

Первый этап «Гран-при» сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.