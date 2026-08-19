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Лоусон заменит Аджара в «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов

Павел Лопатко

«Ред Булл» подтвердил, что новозеландец Лиам Лоусон заменит травмированного француза Исака Аджара на предстоящем Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Утром 19 августа появилась информация о том, что 21-летний Аджар получил травму запястья во время занятия в тренажерном зале и поэтому пропустит этап в Зандворте.

Аджар не сможет выступить на трассе, которая на данный момент принесла ему единственный подиум в «Формуле-1», после того как он занял третье место за «Рейсинг Буллз» во время своего дебютного сезона в 2025 году.

24-летний Лоусон получит возможность снова стать напарником Макса Ферстаппена, после того как он был напарником голландца в первых двух гонках сезона-2025, прежде чем его перевели обратно в «Рейсинг Буллз».

Лоусон занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-1» после 11 этапов сезона-2026. Аджар идет 8-м.

Гонка Гран-при Нидерландов пройдет 23 августа.

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Формула-1
Исак Хаджар
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