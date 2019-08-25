Андреа Стелла: «Проще всего обвинить шины в отставании от «Мерседеса»

Исполнительный директор «Макларена» Андреа Стелла считает, что команды переоценивают роль шин в доминировании «Мерседеса». Ранее в «Феррари» и «Ред Булле» выражали мнение, что спецификация шин этого года настроена под работу с болидами «Мерседеса».

— Это трудный вопрос, — цитирует Motorsport Стеллу. — Это слишком упрощенная позиция. Люди должны больше спрашивать с себя: чего они достигли? Мы не знаем, насколько серьезны наши проблемы по сравнению с проблемами других команд. Некоторые говорят об этом больше, другие — меньше. Конечно, очень важно понимать, как работает ваша машина с шинами. Проще всего обвинить во всем шины, потому что они вне контроля команд.