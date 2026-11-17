В «Формуле-1» договорились о возвращении двигателей V8

Международная автомобильная федерация (FIA) и производители силовых установок достигли принципиального согласия по возвращению двигателей V8 в «Формулу-1», сообщает The Race.

Согласно обсуждаемому регламенту, команды перейдут на турбированные восьмицилиндровые двигатели объемом 2,1 литра. Новые силовые установки должны стать легче, проще в производстве и дешевле нынешних моторов V6.

Планируется также сократить мощность гибридной составляющей с 350 до 200 кВт. При этом 100 кВт будут доступны постоянно, а оставшуюся мощность предполагается использовать для обгонов. Кроме того, организаторы рассчитывают улучшить звук двигателей и сохранить использование экологически устойчивого топлива.

ФИА рассчитывает ввести новый регламент с 2030 года, однако производители пока не согласовали окончательные сроки перехода. Не исключено, что двигатели V8 появятся только в 2031 году. Окончательное решение должен утвердить Всемирный совет ФИА по автоспорту.

В последний раз восьмицилиндровые двигатели использовались в «Формуле-1» в 2013 году. С сезона-2014 чемпионат перешел на гибридные силовые установки с турбированными моторами V6.