На первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса ни один гонщик не показал время

Первая свободная практика Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» завершилась без зачетного времени у всех 22 участников. Сессия прошла 19 ноября по местному времени (в ночь на 20 ноября по московскому) на городской трассе в Неваде. Результаты кругов отсутствуют в официальной таблице чемпионата, об этом также сообщили следившие за тренировкой обозреватели GPblog и UOL.

Незадолго до начала заезда в Лас-Вегасе начался дождь. Из-за мокрого асфальта и низкой температуры пилоты испытывали проблемы с прогревом шин и сцеплением с трассой. Гонщики выезжали из боксов на установочные круги, но возвращались, так и не завершив полноценной быстрой попытки.

Первым на трассе появился пилот «Кадиллака» Серхио Перес. Затем ознакомительные круги провели, в частности, представители «Хааса», «Феррари», «Астон Мартин» и «Ред Булл». Согласно репортажу UOL, пять гонщиков не выезжали из боксов вовсе.

Во время первой тренировки за руль также сели резервные гонщики: Рио Хиракава заменил Оливера Бермана в «Хаасе», Дино Беганович — Льюиса Хэмилтона в «Феррари», а Джек Кроуфорд — одного из основных пилотов «Астон Мартин». Команды рассчитывали использовать тренировку для сбора данных о поведении машин на городской трассе.

Вторая свободная практика запланирована на 20 ноября с началом в 07.00 мск. Гонка Гран-при Лас-Вегаса состоится 22 ноября и должна стартовать в 07.00 мск.