Ни один гонщик не смог проехать полноценный круг в первой тренировке «Гран-при Лас-Вегаса»

Первая тренировка «Гран-при Лас-Вегаса» фактически не состоялась из-за сильного дождя. Пилоты не проехали ни одного быстрого круга, так как трасса оказалась слишком скользкой.

Несколько гонщиков рискнули выехать на трассу, однако большинство ограничилось одним-двумя кругами. После возвращения в боксы пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал покрытие катком, а гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли сообщил об аквапланировании почти на всей трассе.

Вторая тренировка запланирована на 6:55 по московскому времени. В субботу, 21 ноября, состоится третья тренировка и квалификация, а в воскресенье, 22 ноября — гонка.