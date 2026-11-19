Расселл отказался от новой турбины «Мерседеса», чтобы избежать штрафа на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл решил не устанавливать новую турбину на свой болид перед Гран-при Лас-Вегаса, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Команда предоставила британцу возможность использовать обновленный турбокомпрессор, однако его установка привела бы к штрафу на стартовой решетке. Расселл участвовал в принятии решения и предпочел избежать потери стартовых позиций.

Обновление получат несколько других гонщиков, использующих двигатели «Мерседес», включая напарника Расселла Кими Антонелли. Новый узел предназначен в первую очередь для повышения надежности и управляемости силовой установки, а не для существенного увеличения скорости.

Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса в 2024 году и финишировал вторым на той же трассе в 2025-м. Перед заключительными тремя этапами сезона-2026 он занимает третье место в личном зачете, уступая Максу Ферстаппену 17 очков. Антонелли досрочно выиграл чемпионат, а «Мерседес» — Кубок конструкторов.

Гонка в Лас-Вегасе состоится 21 ноября по местному времени.