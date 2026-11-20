Расселл показал лучшее время во второй практике Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1», которая прошла 20 ноября.

Британец преодолел лучший круг за 1 минуту 47,272 секунды. Второе место занял Пьер Гасли из «Альпин», уступивший лидеру 0,071 секунды. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,333). В пятерку также вошли Исак Хаджар («Ред Булл», +1,135) и Оскар Пиастри («Макларен», +1,181).

Заезды проходили на влажной трассе при низкой температуре воздуха. По ходу тренировки пилоты перешли с дождевых шин на промежуточные. Незадолго до окончания сессию прервали красными флагами из-за попавшей на трассу пластиковой пленки, которую задел болид Лэнса Стролла.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» провел большую часть тренировки в боксах.

Первая свободная практика завершилась без зачетных времен из-за сильного дождя. Третья тренировка и квалификация состоятся 21 ноября, основная гонка пройдет 22 ноября.