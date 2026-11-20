На Гран-при Катара «Формулы-1» ограничат длину отрезков 27 кругами

Во время Гран-при Катара «Формулы-1» в сезоне-2026 пилотам запретят проезжать более 27 кругов подряд на одном комплекте шин. Издание Autosport получило такую информацию от главного инженера Pirelli в Формуле-1 Симоне Берры во время этапа в Лас-Вегасе.

Гонка на трассе «Лусаил» рассчитана на 57 кругов. Новый лимит означает, что преодолеть дистанцию за два отрезка невозможно: в обычных условиях каждому участнику потребуется как минимум два пит-стопа. В зачет лимита войдут и круги, пройденные за автомобилем безопасности.

Ограничения связаны с особенностями покрытия и конфигурации катарской трассы, где серьезную нагрузку испытывают передние шины. При продолжительной эксплуатации протектор может изнашиваться до уровня, который повышает риск повреждения конструкции покрышки. Pirelli планирует отслеживать пробег каждого комплекта и после субботних сессий сообщить командам, сколько кругов на нем остается.

Подобная мера применялась и в прошлом сезоне, но тогда максимальная длина отрезка составляла 25 кругов. В 2023 году лимит был еще жестче — 18 кругов.

Гран-при Катара пройдет 29 ноября и станет предпоследним этапом чемпионата-2026. На этот раз отдельная спринтерская гонка в программе уик-энда не предусмотрена.