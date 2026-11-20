ФИА введет штатных стюардов в Формуле-1 с 2027 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о постепенном введении штатных стюардов в Формуле-1 начиная с сезона-2027. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба организации.

В 2027 году ФИА намерена нанять первых штатных специалистов, после чего расширять программу в 2028-м и последующие годы. Долгосрочная цель — сформировать подразделение из 12-15 стюардов, которые смогут работать на постоянной основе.

При этом действующие спортивные комиссары продолжат участвовать в работе на этапах. ФИА планирует сохранить смешанную систему с участием штатных и внештатных стюардов. Эксперты, ранее выступавшие в автогонках, также останутся в составе судейских коллегий.

Изменения направлены на повышение последовательности и единообразия решений по спорным эпизодам. Помимо работы во время Гран-при штатные стюарды будут изучать практику применения правил, предлагать уточнения к регламенту и участвовать в подготовке новых судей.

Реформа продолжает изменения в системе управления гонками. В октябре 2026 года ФИА открыла новый центр удаленных операций в Биггин-Хилле (Великобритания).