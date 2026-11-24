Суд в Волгограде постановил ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой

Центральный районный суд Волгограда принял решение о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил иск регионального управления Министерства юстиции РФ и постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц.

Представитель Минюста сообщил, что фонд допустил грубые нарушения российского законодательства. В частности, организация не предоставила отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы, не отреагировала на неоднократные предупреждения ведомства и фактически уклонилась от проверок.

Ранее в отношении Исинбаевой было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности.