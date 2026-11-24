Суд в Волгограде постановил ликвидировать благотворительный фонд Исинбаевой
Центральный районный суд Волгограда принял решение о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил иск регионального управления Министерства юстиции РФ и постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц.
Представитель Минюста сообщил, что фонд допустил грубые нарушения российского законодательства. В частности, организация не предоставила отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы, не отреагировала на неоднократные предупреждения ведомства и фактически уклонилась от проверок.
Ранее в отношении Исинбаевой было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности.
Источник: ТАСС
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