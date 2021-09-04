Ласицкене проиграла Магучих. Первое поражение Марии от украинки после Олимпиады-2020

Олимпийская чемпионка из России заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, но может взять реванш в финале серии.

«Бриллиантовая лига». Этап в Брюсселе (Бельгия)

Женщины. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02

2. Мария Ласицкене (Россия) — 2,00

3. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,00

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене потерпела второе подряд поражение после своего триумфа на Играх в Токио. Неделю назад российская прыгунья в высоту сначала выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, но потом по дополнительным показателям уступила первое место в Париже австралийке Николе Макдермотт. На этапе в Брюсселе Ласицкене совершила свой лучший прыжок после Олимпиады — на два метра ровно. Но это не позволило ей подняться на верхнюю ступень пьедестала. Самая принципиальная соперница Марии — украинка Ярослава Магучих — в столице Бельгии преодолела планку на высоте 2,02, и выиграла первый титул за полтора месяца.

Кризис Магучих закончился

Тройка призеров этапа в Брюсселе в женских прыжках в высоту по именам полностью повторила Токио-2020, во только расположились девушки не совсем так, как на Олимпиаде. Ласицкене и Макдермотт с первой попытки взяли рубеж в два метра, а вотМагучих для этого понадобились две попытки. Но на высоте в 2,02 расклад резко поменялся. Ярослава преодолела ее с первой попытки, а ее соперницы с задачейне справились. И Ласицкене, и Макдермотт перенесли свои попытки на 2,04, но и там планка упала у них по два раза. В итоге Мария по дополнительным показателям стала второй. А Магучих отпраздновала первую победу после серии из трех неудач подряд.

В начале нынешнего сезона Магучих выглядела абсолютным лидером, особенно на фоне проблем Ласицкене, которая сначала ждала нейтральный статус, а потом получила травму, и на ее фоне не показывала высоких результатов. Но на Олимпиаде в Токио Мария выиграла золото, заслуженное годами лидерства в женских прыжках, а Ярослава стала третьей, угодив при этом в громкий скандал. После совместного фото в обнимку с россиянкой, на Магучих обрушился гнев украинских радикалов. В результате Ярослава была вынуждена оправдываться и писать знаменитую фразу о том, что «враг готов на все».

Кто именно является врагом, осталось загадкой. Но инцидент в Токио получил продолжение на Паралимпиаде, где бегун с ДЦП из Николаева Игорь Цветов дважды отказывался фотографироваться с россиянами на пьедестале. Свойпоступок паралимпиец объяснил тем, что «уважает Украину больше, что соперников». «Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это было некрасиво с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно», — приводит ТАСС слова соперника Цветова россиянина Артема Калашяна. Что касается Магучих, то в Брюсселе, Лозанне и Париже «обнимашек» с Ласицкене уже не было.

В ожидании финала

Теперь все лидеры концовки нынешнего сезона — Ласицкене, Магучих, Макдермот, а также еще одна украинка Ирина Геращенко — встретятся в финале Бриллиантовой лиги, который пройдет в Цюрихе 8 и 9 сентября.Перед последним большим стартом летнего сезона первое место в классификации Бриллиантовой лиги занимает Геращенко (29 очков), у Ласицкене, Магучих и Макдермотпо 27 очков. Но такой расклад, скорее, отражает положение дел перед Токио-2020. Ясно, что победительницей серии станет та из девушек, кто выиграет итоговый турнир в Цюрихе. В финале 8 и 9 сентября из россиян также выступят серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и прыгун в высоту Илья Иванюк.

Что касается остальных итогов этапа в Брюсселе, то снова привлекла внимание бегунья из Намибии Кристин Мбома. Этой девушке запрещено стартовать на дистанциях от 400 до 1500 метров из-за повышенного от природы уровня тестостерона. Но она переквалифицировалась на 200-метровый бег, и буквально выкашивает там все старты. После Токио, где Мбома заняла второе место, она триумфально выиграла юниорский чемпионат мира, а теперь впервые в карьере взяла золотона этапе «Бриллиантовой лиги». Причем в соперницах у Кристин была олимпийская чемпионка ямайка Шерика Джексон, чемпионка мира из Великобритании ДинаЭшер-Смит и скандально известная американка Ша'Карри Ричардсон.

Для Ричардсон 200 метров — это не основная дистанция, все-таки она в основном специализируется на стометровке. Но четвертое место в Брюсселе — это явно не то, на что рассчитывала Ша'Карри. Похоже, положительный тест на марихуану и пропуск Олимпиады выбили эту бегунью из работоспособного состояния. Еще одна тестостероновая африканка — Франсин Нийонсаба — выиграла в Брюсселе забег на 5000 метров с результатом 14.25,34. И, похоже, прогресс спортсменки из Бурунди тоже становится головной болью для легкоатлетического сообщества. Наверняка теперь WorldAthleticsпридется отражать атаки с двух сторон — с требованием запретить андрогеновым женщинам соревноваться на любых дистанциях и с предложениями отменить все запреты во имя соблюдения прав человека.