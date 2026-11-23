Чемпион России по спортивной ходьбе среди молодежи Денисов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал на четыре года российского ходока Максима Денисова за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Срок отсчитывается с 20 октября 2026 года, а результаты спортсмена аннулированы с 26 августа 2023 года — в этот период попала и его прошлогодняя победа на молодежном чемпионате России.

Денисову 21 год. В июле 2025-го он выиграл первенство России среди юниоров до 23 лет в ходьбе на 10 000 метров — теперь этот титул аннулируют вместе со всеми медалями, очками и призовыми, заработанными за аннулированный период. Также Денисов лишится и личного рекорда в ходьбе на 20 км — 1.17.57, показанного в мае 2025 года.

Обвинение построено не на положительной пробе, а на биологическом паспорте: дело открыто после анализа данных за период с 11 сентября 2022 года по 25 августа 2025 года, и изменения в показателях крови AIU квалифицировала как использование запрещенного вещества или метода.

Денисов не оспорил обвинения в установленный срок и признан согласившимся с предложенными санкциями — доказать непреднамеренность нарушения ему не удалось. Формально решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне; если пересмотра не произойдет, возвращение возможно примерно к осени 2030 года, когда атлету будет 25 лет.