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ВФЛА начала работу с присланным документом РУСАДА

11:17
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приступила к анализу мер, предложенных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщила пресс-атташе организации Наталья Юхарева.

— Всероссийская федерация легкой атлетики разработала проект дорожной карты, который был направлен в РУСАДА, были проведены встречи с заместителем генерального директора Маргаритой Пахноцкой и генеральным директором Юрием Ганусом, — приводит «РИА Новости» слова Юхаревой. — Проект карты, предложенный ВФЛА, тоже обсуждался на встрече с Юрием Александровичем. Ждали правок, комментариев и рекомендаций от РУСАДА в рамках нашего проекта документа.

Вчера вечером РУСАДА направила в адрес ВФЛА свой вариант дорожной карты, и уже вчера мы начали работу с документом РУСАДА, его необходимо проанализировать, учесть конструктив. Будем продолжать общаться с РУСАДА, чтобы найти разумный компромисс и подготовить работоспособный документ.

Напомним, что в среду РУСАДА выпустило документ под названием «Первоочередные антикризисные меры по восстановлению ВФЛА». Организация призвала отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1561988962.html

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