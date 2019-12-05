ВФЛА начала работу с присланным документом РУСАДА

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приступила к анализу мер, предложенных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщила пресс-атташе организации Наталья Юхарева.

— Всероссийская федерация легкой атлетики разработала проект дорожной карты, который был направлен в РУСАДА, были проведены встречи с заместителем генерального директора Маргаритой Пахноцкой и генеральным директором Юрием Ганусом, — приводит «РИА Новости» слова Юхаревой. — Проект карты, предложенный ВФЛА, тоже обсуждался на встрече с Юрием Александровичем. Ждали правок, комментариев и рекомендаций от РУСАДА в рамках нашего проекта документа.

Вчера вечером РУСАДА направила в адрес ВФЛА свой вариант дорожной карты, и уже вчера мы начали работу с документом РУСАДА, его необходимо проанализировать, учесть конструктив. Будем продолжать общаться с РУСАДА, чтобы найти разумный компромисс и подготовить работоспособный документ.

Напомним, что в среду РУСАДА выпустило документ под названием «Первоочередные антикризисные меры по восстановлению ВФЛА». Организация призвала отстранить Юрия Борзаковского и весь тренерский состав сборной России по легкой атлетике.